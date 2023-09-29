 

Скандалы: Россияне в «ловушке мотивации»

29.09.2023, 17:45, Разное
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Не хотят работать больше даже при росте зарплаты

Увеличение зарплаты вовсе не гарантирует, что работники начнут действовать с большей отдачей. Мотивация слабо зависит от уровня дохода и сильно — от того, к какому поколению относится сотрудник. К такому выводу пришли исследователи из Лаборатории сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук НИУ ВШЭ. 

Трудовой энтузиазм в абсолютном исчислении

Лишь 31% работающих россиян видит прямую зависимость между своей зарплатой и производительностью труда. При этом 37% участников опроса при планировании доходов от трудовой деятельности надеются на инициативы государства или удачу. Морально готовы получать меньше 18,5% респондентов. Даже если задачи будут интереснее, а зарплата выше, приложить больше усилий на трудовую деятельность не готовы свыше половины участников опроса.

Исследователи из ВШЭ также обращают внимание на то, что 63,8% респондентов считают уровень зарплаты несправедливо низким и повышение доходов воспринимают как восстановление справедливости.

Кто готов работать больше и лучше

Усерднее трудиться, как правило, согласны россияне в возрасте 40,7 года (в среднем). При этом средний возраст респондентов, не заинтересованных в повышении интенсивности своего труда, составляет 44,7 года, отмечают эксперты со ссылкой на исследование, проведенное в 2018 году.

Интересно, что ожидать большей производительности труда (примерно на 15–20%) можно от представителей «реформенного поколения» (речь идет о людях 1968–1981 годов рождения) либо от россиян, относящихся уже к поколению миллениалов (то есть родившихся с 1982 по 2001 год). Положительно сказывается на трудовом энтузиазме и детство, проведенное в крупном городе.

Что касается отраслей занятости, то наибольший потенциал роста производительности — в случае с работниками села, промышленными рабочими, а также с представителями государственного сектора и сферы услуг с высшим образованием.

В исследовании ВШЭ отмечается, что сама по себе финансовая мотивация не поможет повысить интенсивность труда. Гораздо больше внимания стоит уделять проблемам управления и преодолению «низкой технологической вооруженности».

Кого не хватает на рынке труда

Согласно статистике, кадровый голод ощущается работодателями еще со II квартала 2021 года, а в 2023 году показатель уровня конкуренции (так называемый hh-индекс — соотношение между ищущими работу и количеством вакансий) снизился до 3,6.

Наибольший разрыв спроса и предложения, когда речь идет об архитекторах, инженерах и проектировщиках. Ощущается нехватка опытных сотрудников производственной сферы: по 7–9 вакансий на одного фрезеровщика или токаря, машиниста крана, электромонтера и других представителей отрасли.

Фото: Скандалы.ру

Мария Светлова

Оригинал материала: “Компания”


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