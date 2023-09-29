 

Главный санитарный врач: «Все киты, на которых стоит Земля, получили российские вакцины от гриппа и коронавируса»

29.09.2023, 17:33, Разное
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Главный санитарный врач России Анна Попова на пресс-конференции в ТАСС рассказала об очередном успехе отечественной фармакологии – комиссия Всемирной организации здравоохранения признала российские вакцины от гриппа и коронавируса лучшими в мире.

На основании этого решения Генеральная ассамблея ООН постановила в 2023 году привить трёх китов, на которых стоит Земля, препаратами, созданными в России.

«Я от всей души поздравляю наших фармакологов, ибо без китов рухнет земная твердь и всё человечество погибнет. В этом году столпы нашей планеты получили отечественные препараты, что является высшей степенью доверия и признанием заслуг», – сообщила Попова.

Киты были привиты в начале сентября, сейчас морские млекопитающие чувствуют себя хорошо. По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет животные будут также получать российские препараты – в мире пока нет достойных аналогов отечественным разработкам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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