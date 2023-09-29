Мнение: Падение рождаемости в советской России, этнократизм в СССР и война девяностых с нулевыми

1. Согласно мифу, демографические проблемы в России начались только в 1990-е годы, а ещё при Горбачёве якобы всё было хорошо… Но нет, основной спад рождаемости и коэффициента воспроизводства населения (число детей на женщину) мы пережили именно в советский период (ссылка):



Утверждение, что население в СССР росло, а в России падает, значит, людям жилось хорошо, а сейчас плохо – у них нет уверенности в завтрашнем дне – это чушь, потому что этот, казалось бы, убойный аргумент легко разбивается о Таджикистан, где прибавилось 4,5 млн жителей с 1991 года, Узбекистан, где прибавилось 11 млн жителей и Киргизию, где прибавилось 2,6 млн жителей.

Люди в этих республиках живут гораздо беднее наших, там нет никакой уверенности в завтрашнем дне, потому что это оттуда к нам приезжают гастарбайтеры, чтобы заработать на прокорм своих семей, и мигранты, чтобы стать гражданами РФ и вкусить социальных благ, дающихся в нашей стране, которые они в своих республиках утеряли, и о каких им даже мечтать там не приходится.

В то же время есть и обратный пример – Европа, где вроде бы люди живут лучше нас, о чём постоянно говорят недовольные и оппозиция, где настоящий “сад”, о котором говорил Жозеп Боррель, но почему рождаемость там хуже, чем даже в России, не говоря уж о Средней Азии. Даже в Германии – локомотиве Евросоюза и стране “первой скорости” она меньше, чем у нас. <…>

Динамика роста населения в РСФСР была отрицательной!

Если брать, к примеру, прибыль населения в РСФСР за десять лет то увидим, что была явная тенденция к значительному уменьшению рождаемости: в период с 1950 по 1960 год при меньшей начальной численности в 102 067 000 человек население увеличилось на 16 978 800 человек или 16,6%, в период с 1960 по 1970 год при большей начальной численности в 119 045 800 человек население увеличилось уже меньше, всего на 11 033 410 человек или 9,3%, в следующее десятилетие с 1970 по 1980 год при возросшей начальной численности в 130 079 210 человек, население увеличилось на 8 047 390 человек (6%), и, наконец, с 1980 по 1990 год при начальной численности в 138 126 600 человек, прибыль населения составила 9 538 481 человек (7,3%).

И действительно: форсированная урбанизация и разрушение русской культуры большевиками сделали своё дело. Ленин принял страну с рождаемостью в 7 детей на семью, а всего лишь через 35 лет, на момент смерти Сталина, рождаемость упала уже до 3 детей на семью. Падение продолжилось и дальше, хоть и не с такой жуткой скоростью.

Да, я знаю, сейчас наше общество, как и все развитые, тоже поражено идеологией бездумного потребления, так что коэффициент рождаемости в современной России невысок. Однако если бы не большевики, падение рождаемости шло бы медленнее, и можно предположить, что на территории России жили бы тогда сейчас 200-300 млн человек. Существенная разница, на мой взгляд.

2. Историк Александр Дюков пишет про корни нынешнего конфликта между Азербайджаном и Арменией (ссылка):



Наглядная статистика об этническом составе Баку и Еревана до революции и перед распадом СССР.

В Баку до революции русские составляли более трети населения города, татары (азербайджанцы) – примерно столько же, армяне – около 20%; к 1989 году азербайджанцев стало почти 2/3, русских – меньше 20%, армян – около 10%.

В Ереване до революции русских – около 10%, татар (азербайджанцев) – около 43%, армян – примерно столько же; к 1989 году армян стало почти 96%, русских – меньше 2%, азербайджанцев – менее 1%.

Что же мы видим? Что советская власть привела к уменьшению этнического разнообразия как Баку, так и (особенно) Еревана.

Там где раньше представители разных этносов жили вместе и неизбежно взаимодействовали, переставая видеть в чужом черта с рогами, а наличие разных общин создавало определенный баланс – появилось преобладающее (и официально господствующее) этническое большинство, легко мобилизуемое националистической демагогией.

Несколько лет назад я мимоходом указал, что русский не является в Армении государственным языком. Мне резко возразили в комментариях: дескать, и не нужно, обойдёмся без русских. Чем закончилось решительное отмежевание от России, вы можете наблюдать в новостях… если, конечно, слово «закончилось» является на 2023 год точным.

3. Блогер monetam отмечает историческо-поколенческую составляющую в украинском конфликте и в тех методах, которые используют наши противники (ссылка):

А вот так и воюют — жгут релейные шкафы, устанавливают мины, устраивают пожары на складах.

Украинская разведка очень хорошо знает свой контингент, которые покупается на совсем уж смешные деньги, ну буквально за бутылку спиртного, да, ради достаточно серьёзных преступлений.

Россия в 1990-х вполне такой и была — да, запросто было украсть, поджечь, взломать, отвинтить и сдать на цветмет-чермет среди очень уж широких категорий людей, когда вот бац — и не работает твой завод, твоя контора, твои умения, которые тебя выручали 5-30 лет, не нужны никому, и своим детям передать — нечего, и те смотрят на тебя, как на дурака-неудачника. Остается перебиваться случайными тяжелыми работами, или на какой-нибудь мелкой должности при торговле, чтобы тут опять же подворовывать, и опускаться, деградировать… ладно бы самому, но ведь это и всходы дает!

Твои дети понятия не будут иметь о необходимости учебы, и о необходимости трудиться ровно-постоянно, что-то там совершенствовать, легко подхватят эту смесь бомжацко-криминальной культуры, когда деньги не зарабатывают, а «сшибают», и когда в башке ума мало, а хитрости — побольше.

Не-ну-а-чё, раньше вот спокойно технику в брошенных цехах и складах на цветмет курочили, а сейчас шкаф релейный подожгу, никто и не увидит! Я ж там лазил, знаю что там никого и нет, видеть некому.

Вот так уродства 1990-х прорастают — сейчас.

С одной стороны, сложно не согласиться с оценкой девяностых. Кстати, наши беглые космополиты тоже родом оттуда: их иррациональное презрение к России очень узнаваемо. Но, с другой стороны, в любой популяции доля недообследованных дураков очень велика. Если вы попытаетесь завербовать случайного прохожего, он вас пошлёт, даже попытается сдать в полицию. Но если вы методично обзвоните десять тысяч человек — русских, швейцарцев, китайцев — вы с гарантией найдёте дурака, который согласится за три копейки провести саботаж.