**Заголовок:** “Секреты Здоровья Сердца: Кардиолог Сергей Бойцов Делится Рекомендациями”

Кардиолог Сергей Бойцов, представитель Минздрава РФ, поделился несколькими важными правилами, которые могут помочь в предотвращении болезней сердца.

В интервью кардиолог отметил, что состояние нашей сердечно-сосудистой системы сильно зависит от нашего образа жизни. Малоподвижность, курение, переедание и низкая стрессоустойчивость – все это может серьезно навредить здоровью сердца и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно Бойцову, основными факторами риска в этом контексте являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и цереброваскулярные заболевания, которые часто связаны с нашими повседневными привычками.

Академик РАН выделил несколько важных советов для предотвращения сердечных проблем. В частности, он подчеркнул важность снижения соли в пище. “Следуя этим рекомендациям, можно заметно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить здоровую жизнь. Откажитесь от курения и умеренно употребляйте алкоголь. Ежедневно употребляйте 400-500 граммов свежих овощей и фруктов. Регулярно контролируйте артериальное давление, так как высокое давление указывает на повышенную нагрузку на сердце. Также не забывайте о физической активности – по меньшей мере 30 минут в день,” – сказал медик в интервью “Российской газете”.

Для тех, у кого уже есть сердечные заболевания, кардиолог рекомендует тесно сотрудничать с врачом и строго соблюдать все его рекомендации, включая правильное прием лекарств.