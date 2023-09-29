 

На Настю Ивлееву подали в суд: подробности

29.09.2023, 16:15, Разное
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Исковое заявление содержит обвинения в употреблении нецензурных выражений и эстетическом дискомфорте, что бы это ни значило. 38-летняя Елена полагает, что только один миллион рублей может смягчить причиненные ей страдания от просмотра роликов, коих, к слову, более 80, сообщает “Радио 1”.

Женщина пояснила, что изучила все эти ролики и пришла в ужас от того, насколько часто Настя Ивлеева прибегает к использованию жаргонных выражений и сколь щедро снабжает их матерными словами. Теперь Елена требует от российского правосудия справедливости — миллион рублей спасет ее нежную психику.

Помимо прочего, дама обвинила Ивлееву еще и в развращении молодого поколения, в связи с чем выразила желание о блокировке всего ее контента на всех сервисах, от “Ютуба” до “Телеграма”. Жалоба была принята, теперь видеоролики звезды будут изучать эксперты по лингвоконфликтологии. Не исключено, что Насте придется слетать в Челябинск на судебное заседание.

В свою очередь, интернет-издание “Подмосковье сегодня” поинтересовалось у юриста Аллы Георгиевой, что ожидает Настю Ивлееву вследствие поданного иска. Эксперт полагает, что вполне возможно, ей придется и ответить за содержимое своих роликов, хотя миллион рублей за моральный ущерб Елене вряд ли присудят.

“…как показывает судебная практика, [миллион рублей — это] очень огромная сумма по такой категории дел”, — пояснила юрист.

По ее словам, обычно в нашей стране моральный ущерб компенсируют лишь в случае причинения страданий — физических, либо нравственных. Последние означают, что просмотр видеороликов Насти Ивлеевой должен был вызвать у истицы какое-либо заболевание.


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