Собянин: В Рязанском районе Москвы появится современный квартал

Участок бывший промышленной зоны “Грайвороново” в Рязанском районе реконструируют в рамках проекта комплексного развития территории. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

“Почти половину возводимой недвижимости займут различные предприятия — здесь можно будет с комфортом жить и работать”, – отметил градоначальник.

На площади 22,56 гектара построят жилье, школу, детский сад, офисные помещения. Там разместятся предприятия сферы торговли и услуг, а также логистический комплекс.

В новом квартале создадут около трех тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 38 миллиардов рублей.

Собянин уточнил, что в Москве одобреано и реализуется 44 проекта комплексного развития территорий. Инвесторы вложили в строительство 960 миллиардов рублей. В городе появится 110 тысяч новых рабочих мест.

Ранее мэр сообщил о грядущей реконструкции бывшей промзоны “Огородный проезд” на северо-востоке Москвы. Там появится квартал смешанной застройки со спортивным и скалолазным центром.