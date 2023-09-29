 

Онколог Иван Карасев поделился важными сведениями о ранних признаках рака поджелудочной железы

29.09.2023, 15:54, Разное
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Рак поджелудочной железы – одно из наиболее сложных заболеваний для диагностики на ранних стадиях. Онколог Иван Карасев поделился важными сведениями о ранних признаках этой опасной болезни и их связи с иммунитетом.

Научные исследования выявили, что существует непосредственная связь между склонностью человека к раку и состоянием его иммунитета. Медики утверждают, что дисбаланс в иммунной системе может не только снизить ее эффективность, но и способствовать развитию рака. Этот дисбаланс также может повлиять на наше психоэмоциональное состояние.

Исследования, проведенные в Оксфордском университете и Университете Суррея, указывают на то, что ранние признаки рака поджелудочной железы могут проявиться за два года до его выявления. Важно знать, на что следует обратить внимание:

1. Резкое и непреднамеренное похудение, при сохранении обычного образа жизни и питания. Этот симптом требует особого внимания, так как он может быть ранним сигналом болезни.

2. Уровень сахара в крови начинает повышаться, даже если ранее диабет не диагностировался. Это связано с тем, что поджелудочная железа играет важную роль в регуляции инсулина.

3. Состояние кишечника также имеет значение. Почти 90% болезней, возникающих в организме, связаны с дисбалансом кишечной микробиоты. Улучшение состояния кишечной микрофлоры может оказаться полезным в профилактике рака поджелудочной железы.


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