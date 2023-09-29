Минфин наметил пути отхода от экспансивной бюджетной политики

В свежем докладе “Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы” Минфин формулирует свои стратегические приоритеты на ближайшие три года. Главное утверждение этого документа заключается в том, что в 2024 году РФ будет продолжать свою текущую экспансивную бюджетную политику, однако начиная с 2025 года, планируется ее нормализация, с переходом к бюджетным правилам и принципу “жить по средствам”.

Основные направления бюджетно-налоговой политики составляют часть бюджетного пакета, который планируется представить в Госдуме до конца недели. Хотя этот документ обычно не включает больших новостей, он имеет важное значение для понимания планов бюджетной политики правительства.

Напомним, что в период “военно-санкционных” 2022–2023 годов власти РФ действовали по двум основным направлениям. Во-первых, они стремились сохранить финансовую стабильность путем приостановки и смягчения бюджетных правил, которые неэффективны в кризисные периоды. Кроме того, они балансировали денежно-кредитную политику путем изменения ключевой ставки и расширения расчетов в рублях.

Во-вторых, активно проводилась экспансивная бюджетная политика. В докладе Минфина утверждается, что размер бюджетного импульса в 2022–2023 годах составил 10% годового ВВП и оказал воздействие на экономику через доходы, кредит и ожидания. Эти меры способствовали увеличению внутреннего спроса, кредитоспособности экономики и доверия экономических агентов к бюджетной политике.

Интересно, что теперь Минфин считает важным добиться нормализации бюджетной политики, сосредотачиваясь на базовых нефтегазовых доходах и стремясь к нулевому структурному первичному балансу. Этот курс предполагает, что страна в конечном итоге будет “жить по средствам”.