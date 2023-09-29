Помощник президента Максим Орешкин на пленарной дискуссии поделился видением структурной реформы по переключению российской экономики

На прошедшем четверге в Московском финансовом форуме обсуждение было сконцентрировано на поиске баланса в финансово-экономической политике в условиях мировой трансформации. Этот поиск баланса требовал размышлений не только о переориентации российской экономики на восточные рынки, но и о валютном регулировании и кредитовании. Региональные власти также приложили усилия для сбалансирования долговой нагрузки субъектов РФ и поддержания госрасходов на их развитие.

Помощник президента Максим Орешкин на пленарной дискуссии поделился видением “структурной реформы по переключению российской экономики с больной части мировой экономики на здоровую”. Эта реформа, несмотря на болезненность, должна сделать экономику более устойчивой и справиться с технологическими вызовами.

Мэр Москвы Сергей Собянин, тем не менее, умерил оптимизм, отметив, что санкции столкнули Россию с необходимостью перейти на восточные рынки, которые оказались еще более конкурентоспособными. Он подчеркнул, что технологии больше не дарятся и часто продажа комплектующих связана с высокой ценой.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, внесла макроэкономический аспект, предостерегая от жертвований макроэкономической стабильностью ради структурной перестройки. Она подчеркнула, что уязвимости остаются, и ответственная финансовая политика остается необходимой. Рассматривалась также дискуссия о курсе рубля и его влиянии на инфляцию через цены на импорт.

Глава Минэкономики Максим Решетников предложил трансформацию системы валютного регулирования, однако его позицию не поддержала Эльвира Набиуллина, которая подчеркнула необходимость эффективных мер. Глава Минфина также выразил неподдержку предложенных идей.

Центральный банк остается настроенным на поддержание высокой ключевой ставки в продолжительной перспективе, частично с целью воздействия на валютный рынок.