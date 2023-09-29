Мнение: О позорище позорном и стыдобище постыдном… Как доходят до такого?

Когда #женщины входят в возраст, когда уже не могут подавать дурные примеры, они вдруг обнаруживают, что не в состоянии подавать и благие советы: опыта с гулькин нос. Только и остаётся, что шипеть…

На более молодых и фактурных в том числе.

Одна из таких возрастных дам на днях шипанула, выложив фото, которое по этическим соображениям приходится убирать под кат.

Сопроводив его ремаркой, мол, «ума нет — иди в пед, стыда нет — иди в мед, а куда идут те, у кого ни того, ни другого?». В общем, испанский стыд за нынешнюю #молодёжь!

Можно было бы спокойно пройти мимо, но… Что там с теми, кто стыдят? Каков, так сказать, нынешний эталон морали и красоты?



Понятное дело, «бесстыжая» слева, «моралистка» справа.

Да-да, «гормоны» и всё такое…

Но всё же, в рамках пятничного #пробаб и для чистоты эксперимента…

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