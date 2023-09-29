 

Статья: “Сравнение Бронхита и Пневмонии: Различия и Симптомы”

29.09.2023, 14:50, Разное
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Бронхит и пневмония – два различных респираторных заболевания с уникальными особенностями и подходами к лечению. В этой статье мы разъясним различия между ними и поможем вам определить симптомы.

Бронхит представляет собой воспаление бронхов, чаще всего вызываемое вирусами. Он может сами исчезнуть через несколько дней или вызвать осложнения.

Причины:
Острый бронхит обычно связан с вирусной инфекцией, такой как простуда, грипп или инфекции носовых пазух. Иногда бактерии могут быть ответственными. Другие редкие причины включают вдыхание загрязняющих веществ или воздействие на работе. Вирусы и бактерии поселяются в слизистой оболочке и вызывают воспаление.

Типичные симптомы:
– Продуктивный кашель
– Возможная лихорадка
– Головная боль и боли в шее и теле
– Охриплость

Пневмония – инфекционное заболевание, которое поражает альвеолы или легочную ткань, мешая им функционировать. Оно чаще вызывается бактериями, но также может быть вирусным или грибковым.

Пневмония обычно вызывается бактериями, которые могут различаться в зависимости от места заражения. Вирусы и грибы редко вызывают пневмонию, за исключением определенных случаев, таких как радиация, вдыхаемые токсины и аллергические реакции.

Симптомы пневмонии:
– Сухой кашель
– Одышка
– Озноб
– Учащенное дыхание

Пневмония, если не лечить своевременно, может вызвать серьезные осложнения и даже смерть.


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