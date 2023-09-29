 

Представители родительских комитетов будут проходить стажировку в коллекторских агентствах

29.09.2023, 13:33, Разное
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Министерство образования планирует отправлять представителей родительских комитетов на стажировку в коллекторские агентства – таким образом планируется повысить эффективность их работы комитетов по части сбора денежных средств.

Активным членам комитетов постоянно приходится собирать средства ремонт классных кабинетов, приобретение штор, питьевой воды, канцелярских принадлежностей, розг и других предметов, необходимых для деятельности учреждений общего среднего образования. Не все из родителей обладают необходимой для такой работы квалификацией.

Наиболее способным участникам родительских комитетов скорее всего предложат варианты дальнейшего трудоустройства в коллекторские агентства. Что же касается их деятельности в школах, то она в любом случае станет более эффективной за счёт того, что при обучении они получат доступ к некоторым специальным средствам: колл-центрам для полуавтоматизированного обзвона должников, федеральным базам данных для поиска родственников, взрывчатым веществам и дымогенерирующим реагентам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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