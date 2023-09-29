 

Даня Милохин планирует провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова

29.09.2023, 13:03, Новости дня
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Популярный блогер, несмотря на свой отъезд из России, остается у всех на виду. Как известно, почти год назад Даня Милохин покинул родные земли. Правда, его переезд за границу сопровождался громкими скандалами. Он сорвал съемки шоу “Ледниковый период”.

К слову, недавно парень пытался вернуться в Россию. Но ему здесь оказались вовсе не рады. Многие общественные деятели почти сразу отреагировали на приезд блогера. Они просили призвать молодого человека в армию. Через несколько часов после этих новостей Даня Милохин покинул родные земли.

В недавнем интервью на YouTube-канала “Мадонна Мур” молодой человек признался, что хочет теперь иметь не только статус блогера, но и стать профессиональным бойцом. Сейчас он отдает делу все свои силы, более того, его намерение очень серьезны. Даня Милохин сообщил, что планирует провести бой с братом знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова.

“Мне хочется в UFС. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю”, – цитирует блогера 360.

Ранее “Дни.ру” писали, что сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам.


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