 

Мнение: Путин, Кремль, ЧВК

29.09.2023, 12:45, Разное
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Президент России Владимир Путин принял в Кремле Андрея Трошева, бывшего начальника штаба «ЧВК Вагнер», полковника в отставке, Героя России.

Трошев пришел на встречу с Юнус-Беком Евкуровым, замглавы минобороны, тоже Героем России.

На сайте Кремля выложена стенограмма начала встречи:

«Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. — На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции».

Оказывается, Трошев уже «работает в МО». А публичное распространение информации о встрече президента с Андреем Трошевым, это, видимо, последнее предупреждение «вагнеровцам», что у них нет выбора: или они вливаются в минобороны, или вливаются в спецконтингент колоний и тюрем.

Историю ЧВК «Вагнер» можно считать завершенной?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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