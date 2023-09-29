Запуск беспилотных транспортных средств в России приведет к снижению спроса на водителей и курьеров

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий заявил, что в РФ ожидается снижение спроса на водителей такси и курьеров, а также специалистов в сельском хозяйстве из-за цифровизации отраслей. Тем не менее он подчеркнул, что эта тенденция открывает новые возможности для переквалификации.

По словам Талбацкого, развитие беспилотного транспорта приведет к постепенному сокращению спроса на водителей. Примером служит уменьшение числа заказов через диспетчерские службы такси в пользу цифровых сервисов. Он также прогнозирует, что в ближайшие годы беспилотные такси будут становиться все более популярными.

Снижение спроса на курьеров также ожидается из-за автоматизации доставки. Разработка технологий и автоматизация сельского хозяйства уже привели к уменьшению потребности в рабочих. Например, на полях уже используются автоматические системы полива и техника без участия человека для выполнения сельскохозяйственных работ.

Эти прогнозы подтверждаются заявлением министра труда и социальной защиты Антона Котякова о снижении спроса на специалистов в сельском хозяйстве из-за роста производительности труда. Он также подчеркнул, что спрос на специалистов в обрабатывающей промышленности, науке и IT будет расти. Президент Владимир Путин поручил правительству начать прогнозировать потребность в кадрах для российской экономики.