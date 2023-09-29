 

Новая версия макросценариев Банка России на 2024–2026 годы: Повышение ключевой ставки и экономические перспективы

29.09.2023, 12:40, Разное
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Банк РФ опубликовал обновленные среднесрочные макросценарии в рамках “Основных направлений денежно-кредитной политики” (ДКП). Эти сценарии отражают ожидаемое воздействие длительного повышения ключевой ставки в 2024–2025 годах на российскую экономику.

Банк РФ предполагает, что при высокой ключевой ставке потребление домохозяйств снизится в следующем году. Прогноз по счету текущих операций был улучшен, что, как минимум, предотвратит девальвацию рубля, и накопление резервов станет более заметным в 2024 году. Сравнив две версии документа ЦБ, можно увидеть, что ключевая ставка была увеличена с 8,5% до 13%. Это изменение позволяет нам понять, как Банк РФ видит влияние ужесточения ДКП и текущих бюджетных трендов на макроэкономическую динамику.

Проект сентября также включает все изменения в бюджетной политике, утвержденной Минфином и правительством.

В “базовой” версии прогноза Банка РФ отражена надежда на остановку потребительского бума 2023 года в 2024 году. Счет текущих операций, который сильно влияет на валютный курс рубля, прогнозируется лучше, чем в 2020 году. Это связано с снижением импорта и улучшением оценок будущего торгового баланса. Ожидается также более активное накопление резервов государством в 2024 году.

Потребительский бум, по мнению Банка России, будет тормозиться не только из-за увеличения склонности к сбережениям, но также из-за сокращения кредитования. Расходы домохозяйств на потребление на 2024 год ожидаются сниженными на 0,5–1,5%, после предполагаемого повышения ключевой ставки.

В завершение, потенциал роста ВВП на 2024 год в последней версии сценария снижен с 2,5% до 1,5%.


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