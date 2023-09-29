Российский госдолг вырос на 9,8% за полгода

В первом полугодии 2023 года государственный долг РФ увеличился на 9,8%, достигнув отметки в 25,06 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад Счетной палаты о выполнении федерального бюджета за январь-июнь. В документе также указывается, что рост составил 16,7% от прогнозного ВВП на 2023 год.

Основными факторами увеличения госдолга стали рост внутреннего долга по ценным бумагам на 1,39 трлн рублей и увеличение внешнего долга на 856,1 млрд рублей. Дополнительное давление оказало снижение курса рубля.

В июле замминистра финансов Ирина Окладникова заявила о намерении Минфина удерживать рост госдолга в пределах 20% ВВП. Данные за июль показали, что госдолг достиг 22,8 трлн рублей, что составляет 14,9% от ВВП. Окладникова подчеркнула, что рост госдолга вызывает беспокойство, поскольку сопровождается увеличением расходов.

Вчера, 28 сентября, Минфин опубликовал документ об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы». Из него следует, что страна должна начать жить по средствам к 2025 году.