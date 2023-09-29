 

Российский госдолг вырос на 9,8% за полгода

29.09.2023, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В первом полугодии 2023 года государственный долг РФ увеличился на 9,8%, достигнув отметки в 25,06 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад Счетной палаты о выполнении федерального бюджета за январь-июнь. В документе также указывается, что рост составил 16,7% от прогнозного ВВП на 2023 год.

Основными факторами увеличения госдолга стали рост внутреннего долга по ценным бумагам на 1,39 трлн рублей и увеличение внешнего долга на 856,1 млрд рублей. Дополнительное давление оказало снижение курса рубля.

В июле замминистра финансов Ирина Окладникова заявила о намерении Минфина удерживать рост госдолга в пределах 20% ВВП. Данные за июль показали, что госдолг достиг 22,8 трлн рублей, что составляет 14,9% от ВВП. Окладникова подчеркнула, что рост госдолга вызывает беспокойство, поскольку сопровождается увеличением расходов.

Вчера, 28 сентября, Минфин опубликовал документ об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы». Из него следует, что страна должна начать жить по средствам к 2025 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Мнение: Путин, Кремль, ЧВК

29.09 / Запуск беспилотных транспортных средств в России приведет к снижению спроса на водителей и курьеров

29.09 / Новая версия макросценариев Банка России на 2024–2026 годы: Повышение ключевой ставки и экономические перспективы

29.09 / Издевался над актерами: Лазарев рассказал о жестких методах работы Богомолова

29.09 / Генсек ООН попытался выпустить голубя из окна своего кабинета ради наступления мира, но оказалось, что птица сдохла от ожирения

29.09 / Идет на поправку: Игоря Николаева выписывают из клиники

29.09 / Оголенная Седокова в ванной заинтриговала поклонников

29.09 / Илон Маск призывает политиков США обратить внимание на границу страны, а не на Украину

29.09 / Заплати сумму – ты звезда: как сегодня становятся знаменитостями

29.09 / Сафронов сравнил памятник Моисееву с монументами погибших в 90-е криминальных авторитетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика