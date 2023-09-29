 

Генсек ООН попытался выпустить голубя из окна своего кабинета ради наступления мира, но оказалось, что птица сдохла от ожирения

29.09.2023, 11:33, Разное
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Традиционная церемония «Усилия ради мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась конфузом. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш хотел выпустить из окна своего кабинета специально обученного многоразового (возвращающегося) голубя мира, но оказалось, что птица давно сдохла от ожирения.

Ритуал считается одним из наиболее эффективных инструментов ООН по прекращению международных вооружённых конфликтов, поэтому он проводился в прямом эфире. В этом году генсек достал коробку с голубем, поставил её перед раскрытым окном и постучал по ней, однако ничего не произошло. Тогда Гутерриш раскрыл коробку и вытряхнул её содержимое из окна, рассчитывая, что голубь в полёте соориентируется и расправит крылья. Вместо этого вниз полетел труп птицы, который упал на козырёк подъезда штаб-квартиры и распугал местных наркопотребителей.

Как установило расследование, голубь мира умер ещё полгода назад от ожирения. Секретарь Гутерриша призналась, что подкармливала птицу остатками еды с банкетов не реже, чем два-три раза в неделю, а иногда этим грешил и сам руководитель Организации. Власти Нью-Йорка уже отреагировали на инцидент и оштрафовали генсека на $19 за выбрасывание мусора из окна.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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