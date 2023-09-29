 

Идет на поправку: Игоря Николаева выписывают из клиники

29.09.2023, 10:55, Разное
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В начале года поклонники популярного исполнителя не на шутку перепугались. Дело в том, что Игорь Николаев попал в больницу. Причиной тому стали проблемы с сердцем. Врачи провели операцию по установке стентов для того, чтобы восстановить кровоснабжение.

После этого артист неоднократно радовал публику своими концертами. Многим казалось, что Игорь Николаев окончательно поправился, однако в начале сентября его вновь госпитализировали. Как оказалось, любимец многих обратился к медикам из-за болей в области груди.

Врачи приняли решение провести одну из сложнейших операций на сердце – коронарное шунтирование. Такого рода хирургическое вмешательство позволяет восстановить кровоток артерий. Поклонники выдохнули, вскоре стало известно, что артист пришёл в себя и идет на поправку.

Правда, из медицинского учреждения врачи ещё долгое время не хотели выпускать Игоря Николаева. Такое решение было связано с динамикой реабилитационного периода артиста. Однако сегодня стало известно, что артиста идет на поправку и его выписывают из Московской клиники. Теперь певцу предстоит продолжить восстановление в стенах родного дома.

Ранее “Дни.ру” писали о том, куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет.


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