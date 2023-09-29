 

Оголенная Седокова в ванной заинтриговала поклонников

29.09.2023, 10:55, Разное
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Недавно она запустила информацию в своих соцсетях о якобы расставании с мужем Янисом Тиммой. Под опубликованным фото с сыном она оставила комментарий, что ищет квартиру. Естественно фанаты певицы тут же озадачились: не случилось ли чего. А к этому времени, когда все начали бурно обсуждать это пост, Анна успела его удалить. Вот и что думать теперь обеспокоенным поклонникам бывшей участницы “ВИА Гра”, непонятно.

И вот – новый повод для обсуждения звездной персоны. Анна выставила фото, где она принимает душ.
Оголенная Седокова в ванной заинтриговала поклонников: на снимке 40-летняя звезда повернута спиной к объективу камеры. Тем не менее, отчетливо видна ее голая спина и волосы, – как сообщает телеканал “360”:

Певица сделала акцент, что именно такой контент она выставляет для подписчиков – на меньшее не разменивается.

Похоже, что певица хочет быть ближе к народу, и у нее это здорово получается. Анна Седакова весьма пикантно и со вкусом поддерживает свое амплуа сексапильной красотки.

Скорее всего, подписчики уже успели осыпать многочисленными комментариями этот яркий пост и готовность певицы делиться самыми сокровенными подробностями своей жизни.


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