Илон Маск призывает политиков США обратить внимание на границу страны, а не на Украину

Американский миллиардер Илон Маск выразил свою озабоченность в социальной сети Х по поводу того, почему американские политики уделяют так много внимания событиям в Украине, вместо того чтобы решать внутренние проблемы на границе с Мексикой.

Маск спросил: “Почему так много американских политиков, вне зависимости от партийной принадлежности, столь сильно заинтересованы в событиях на границе Украины, в то время как они не обращают должного внимания на наши собственные приграничные проблемы?”

Бизнесмен приехал в город Игл-Пасс в Техасе с целью донести до американцев суть ситуации на границе с Мексикой. Он провел прямой эфир, в ходе которого обсудил этот вопрос с местными конгрессменами и полицейскими.

Маск подчеркнул, что пограничный кризис усиливается с каждым днем и нагрузка на границу достигла критического уровня, так что Нью-Йорк больше не может справиться с этой ситуацией.

Он также выразил мнение о том, что США должны улучшить свою иммиграционную систему и не допускать незаконных переселенцев, так как это не имеет смысла.