 

Заплати сумму – ты звезда: как сегодня становятся знаменитостями

29.09.2023, 9:50, Новости дня
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Они блистают на обложках журналов, выступают в телевизионных проектах, дают интервью и выпускают песни, поют со сцены и становятся кумирами для миллионов. Звезды шоу-бизнеса. Вместе с популярностью селебрити хорошо зарабатывают. Не жизнь, а мечта.

Как они добиваются таких успехов? В чем секрет?

В прежние времена без доступа в интернет, все было предельно просто: более-менее битовая песня, написанная известным композитором, запускалась на радиостанции. О будущей “звезде” раскручивали историю невероятного спасения, успеха или что-то подобное. Этого было достаточно, чтобы процесс так называемой “раскрутки” начал работать.

Пятый канал пишет, что в сегодня все изменилось.

Никому не нужны маститые композиторы и авторитетные продюсеры. Достаточно сделать это, чтобы стать звездой шоу-биза.

Нынче молодые и предприимчивые люди сами себе продюсеры. И схема звездного взлета стала от того более неопределенной. Фактор удачи и выстрела какого-то определенного стиля, трека, направления стал ключевым.

Не нужно заканчивать Гнесинку или консерваторию, чтобы написать песню и исполнить свою композицию. Достаточно иметь телефон. На этот телефон снять видео, желательно со спецэффектами. Загрузить его, скорее всего в Тик-Ток. И ждать.

Когда видео наберет более ста тысяч просмотров, оно начнет залетать в топ, на него обратят внимание известные лейблы, – и готов новоиспеченный артист.

Правила меняются. Время не ждет. Выигрывает самый ловкий и хайповый. Сегодня самое важное, пожалуй, – “это поймать волну”.

Хотя мастодонты музыкального мира продолжают утверждать о важности музыкального образования и расширении культурного кругозора. Но сегодня это, скорее, вопрос творческого самоощущения – имеется ли у артиста в этом потребность.

У звездного взлета подводные камни тоже есть. Как известно, чем выше взлет, тем больнее падение.

Молодые артисты часто попадают в кабальные условия к известным лейблам, где им нужно на определенных, часто жестких условиях трудиться ежедневно. А после ухода из лейбла, порой, селебрити лишается очень многого – в том числе и сценического имени.


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