 

Сафронов сравнил памятник Моисееву с монументами погибших в 90-е криминальных авторитетов

29.09.2023, 9:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народный художник России Никас Сафронов перечислил как главные недостатки монумента, так и его достоинства. Творец не стал резко критиковать работу скульптора. Он счел достойным тот факт, памятник вообще появился на могиле Моисеева, да еще и в соответствиями с традициями.

При этом Сафронов понимает, почему памятник у людей вызывает вопросы. Сходство с реальным Борисом художник счел сомнительным, передает телеканал “360”. “Скульптор хотел показать его в танце, но это не считывается”, — уверенно подмечает Никас.

По мнению Сафронова, монумент довольно стандартен. Он добавил, что подобных памятников было много на могилах и чиновников, и людей, которые погибали в разборках еще в далекие 90-е.

Сафронов считает, что когда человек берется за создание классического памятника, он должен точно передать внешность и, желательно, характер изображенного “героя”. Он привел в качестве примера памятник Пушкину на Пушкинской площади, Достоевскому у Библиотеки Ленина или Ростроповичу в Брюсовом переулке.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Алла Пугачева приняла участие в открытии памятника Борису Моисееву. Примадонна не спонсировала установку памятника, но вложилась душой. По словам директора Моисеева, она давала ценные советы и в итоге подготовила для россиян подарок на годовщину смерти певца.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Заплати сумму – ты звезда: как сегодня становятся знаменитостями

29.09 / Что он еще сделал: Звездный хирург рассказал о тайной пластике Киркорова

29.09 / Водителей призвали не затягивать с заменой шин на зимние

29.09 / Москвичей предупредили о холодах и дождях в Москве 1 октября

28.09 / Собянин: Доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

28.09 / “Доиграла крупный план и поехала в больницу”: что произошло с Кристиной Асмус

28.09 / Воробьев поздравил обладательницу звания “Воспитатель года России” из подмосковного Дмитрова

28.09 / Собянин: Южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

28.09 / 74-летний Оззи Осборн захотел отправиться в тур с гастролями

28.09 / Исследование: более 30% россиян придерживаются здорового питания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика