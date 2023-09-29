Загадка гибридов людей и зверей с Черного обелиска ассирийского царя Салманасара

Черный обелиск Салманасара III – один из самых впечатляющих и загадочных артефактов древнего государства Ассирия, которое возникло около 4500 лет назад на территории современного Ирака.

Археологи раскопали его в 1846 году на территории города Нимруд и до сих пор это лишь один из двух полностью неповрежденных ассирийских обелисков. Его высота 198 см и вытесан он из черного известняка.

Этот обелиск представляет собой чрезвычайно интересный предмет изучения. К примеру, на нем, как считается, присутствует самое древнее изображение еврея. Но нас, конечно же, интересуют аномальные вещи, а именно странные “гибриды” людей и животных, присутствующие на бытовых сценах обелиска среди обычных людей и обычных животных.

К слову, обелиск этот был создан в честь 31-й годовщины правления Салманасара III и на нем изображено как покоренные народы приносят различные подношения ассирийскому правителю. Среди подношений всевозможные животные – самые обычные и изображенные вполне натуралистично – слоны, верблюды, львы, лошади.

И по соседству с ними причудливые существа с телом животного, а головой и руками человека. Сторонники теории палеоконтактов считают их гибридами, веря в то, что древние пришельцы создавали подобных монстров либо для каких-то специфических работ, либо просто для развлечения.

Всего на обелиске две сцены с этими “гибридами”. На одной два человека держат на цепи двух очень крупных “гибрида”, на второй за слоном ведут двух “гибридов” на коротких поводках, а третьего “гибрида”, маленького, вероятно детеныша, человек несет просто на своих плечах, как ручную обезьянку.

Есть гипотеза, что эти существа и в самом деле просто обезьяны, а не какие-то фантастические гибриды. Мол, привезли в подарок ассирийскому царю павианов или мандрилов, отловленных в Африке, как экзотических питомцев.

Однако головы у этих существ слишком уж человеческие, таких округлых голов с выдающимся носом нет ни у павианов, ни у других крупных хвостатых приматов.

Тогда может быть это шимпанзе или гориллы? Но у них нос тоже устроен иначе, да и хвостов нет, а на сценах с обелиска хорошо видны хвосты.

Поразительно также, как сильно эти “гибриды” напоминают древнеегипетских сфинксов. Та же прическа, то же тело, похожее на туловище льва. Тут даже можно додуматься до того, что египтяне лепили своих сфинксов не с оглядкой на мифы, а с реального существа!

Судя по этим сценам, “гибриды” могли ходить на задних лапах и все даже тогда были ниже ростом, чем люди. Никакой одежды на них не замечено, а у одного на верхней части туловища и ногах есть что-то вроде меха.

Необычные гибридные существа регулярно встречаются на древних барельефах и фресках, а также в мифах и легендах разных цивилизаций. Ученые считают, что это просто порождения фантазии человека. И частично так оно и есть, потому что человек при большой фантазии способен даже придумать племя безголовых людей, у которых рты находятся на животе, или людей с одной большой ногой, которой они укрываются от дождя.

Но некая часть этих изображений вполне может быть основанной на том, что человек видел своими собственными глазами, то есть эти существа были полностью реальны.