 

“Глубже стократно”: Актер Торсуев сравнил “Брат 3” с фильмами Балабанова

29.09.2023, 2:24, Новости дня
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Десять лет назад из жизни ушел величайший режиссер Алексей Балабанов. Во время написания нового сценария фильма у мужчины случился сердечный приступ. Его картины стали по-настоящему культовыми. Среди них “Груз 200”, “Брат”, “Брат 2”. Все эти произведения зрители с большим удовольствием готовы пересматривать не один раз.

Правда, несмотря на то, что Алексей Балабанов уже ушел жизни, недавно стало известно, что в кинопрокат осенью этого года выйдет новая картина под названием “Брат 3”. Тогда многие поклонники успели предположить, что снимается продолжение культовых фильмов. Однако на днях стало известно, что многие ошиблись и новое произведение никак не связано с предыдущими двумя.

Оказалось, что новинка переняла от истории про Данилу Багрова одно лишь название. У нее будет другой сюжет, актеры и идея. Тогда на режиссёра Валерия Переверзева обрушился шквал негатива. Актер Владимир Торсуев встал на защиту режиссера и сравнил “Брат 3”, где он играет роль, с фильмами Балабанова.

“Считаю, что с философской, с нравственной точки зрения он глубже стократно”, – цитирует RT артиста.

Ранее “Дни.ру” писали, что объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме “Брат 3”.


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