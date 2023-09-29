 

Мнение: О полной ж***е с «разворотом на Восток»… Опять подстава?

29.09.2023, 2:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иногда «солдатская правда» приходит от тех, от кого этого совсем не ожидаешь. В том числе от «генералов» — многократно проверенных и вроде бы даже лично преданных. Само по себе, заметим, это также может быть симптомом определённых процессов в высшем истеблишменте. Но это #политика, и пусть ею займутся «диванные политологи».

Мы — про экономику главного выбора России последних лет. Про её «разворот на Восток». Тут, похоже — полная ж***.

Тот самый случай, когда к словам высокопоставленного чиновника добавить нечего. Всё предельно ясно.

Столичный мэр Сергей Собянин вполне честно заявил на Московском экономическом форуме, что после «разворота» на Восток российская #экономика не столько получила новые возможности, сколько столкнулась с новыми трудностями. Которые в текущей её конфигурации, в том числе в плане возможностей бюджета, выглядят практически непреодолимыми.

«Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жестки. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война», — заявил Сергей Собянин. Он отметил, что, вводя #санкции, Запад отрезал России доступ к современным технологиям, но и на Востоке «никто не хочет дарить технологии — ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники».

«Никто не собирается. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то #технологии — покупайте в целом продукт. Мы говорим: да нет, нам нужны в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Нам говорят: мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена — пожалуйста», — рассказал столичный градоначальник. Он отметил также, что власти азиатских стран активно предоставляют своим компаниям различные преференции, «дают своим производителям, по сути, демпинг». «Когда мы планируем свои инвестиции, государственные инвестиции, государственную поддержку, мы должны понимать, что никакой сверхэффективной истории мы там не получим», — резюмировал Сергей Собянин. Из случившегося он призвал извлекать уроки и учитывать их при планировании экономики, как федеральной, так и региональных.

Правда, под занавес этого выступления мэр Москвы выразил уверенность, что «в конечном счёте #Россия справится» со всеми кризисами, более того, именно они дадут стране новые возможности для развития. Но как это будет достигнуто на практике, не пояснил.

Всё ведь и так понятно?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Грабеж яблочных рабов

29.09 / Мнение: Конфедерация СССР, Андропов против «русизма» и обеспеченность продуктами в 1980-е

29.09 / Мнение: О страшной угрозе безопасности России… Теперь — спасены?

29.09 / Мнение: О страшной угрозе безопасности России… Теперь — спасены?

29.09 / Мнение: О страшной угрозе безопасности России… Теперь — спасены?

29.09 / Мнение: Что такое международное право

29.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Папа стал президентом, но ничего не закончилось

28.09 / Как сохранить молодость кожи? Ответил диетолог

28.09 / Врач-нарколог развенчал главный миф о популярном слабоалкогольном напитке

28.09 / Безумие Z: Инопланетяне выйдут на контакт только с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика