Мнение: О страшной угрозе безопасности России… Теперь — спасены?

Как же хорошо, что у России имеются неравнодушные граждане, бдительные органы и заботливая власть, живущие друг с другом в полной гармонии! Их усилиями, быстрыми, как атака тигра, и мощными, как удар его лапы, предотвращена огромная угроза безопасности страны. В Сибири и на Дальнем Востоке, ага.

Правда, главными жертвами оказались, как всегда…

…простые люди, живущие своим трудом. Но то — такое. Лес рубят — щепки летят.

Российские власти готовятся ввести жёсткое регулирование… практики сбора кедровых орехов гражданами. Такие поправки в Лесной кодекс РФ предложила группа сенаторов и депутатов, среди которых зампред Совфеда Юрий Воробьёв и глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Согласно законопроекту, власти регионов получат право устанавливать места, сроки и «разумную норму» заготовки кедрового ореха физлицами. Авторы законопроекта предполагают, что такая мера позволит минимизировать незаконную продажу орехов, собранных как бы «для собственных нужд».

Дело в том, что с 1 августа 2023 года правительство внесло кедровый орех корейской сосны в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. В список попали как орехи в скорлупе, так и очищенные от неё. Ранее в этом списке были золото, чёрная икра, некоторые виды рыбы, янтарь. Теперь вот — орешки. С предложением сделать их «стратегически важными» губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее обращался к президенту России Владимиру Путину. И был услышан.

Мотивировка доставляет отдельно. Об этом попросил Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра. По его мнению, браконьеры, собирающие кедровые орешки, нарушают важную пищевую цепочку. Орехами питаются кабаны и другие копытные, а на них охотятся краснокнижные амурские тигры и дальневосточные леопарды. В итоге незаконная заготовка угрожает популяции редких животных, сочли в центре. К слову, курирует заботу об амурских тиграх специальный представитель президента РФ, бывший глава его администрации, экс-министр обороны Сергей Иванов.

Первоначально предполагалось, что новые меры не запретят населению собирать кедровые орехи и делать из них заготовки. Включение в список стратегически важных товаров направлено на регулирование экспорта, так как ранее орехи из Приморского края незаконно вывозили под разрешительные документы из сибирских регионов, утверждали эксперты. «Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», — заверял в частности министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

Но в итоге получилось то, что получилось. Сбор орешков поставлен под бюрократический контроль, для нарушителей будет введена уголовная ответственность, новые полномочия получат чиновники. Ну а где появляется всё это, там «естественным образом» возникает и #коррупция на местах. То есть, гражданам придётся платить больше…

Ради этого ведь всё и делалось?

А как же #безопасность?

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