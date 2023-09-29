Мнение: Что такое международное право

Просто набор фактов:

– Техас в 1836 году на собрании представителей американских переселенцев провозгласил свою независимость от Мексики, а затем был принят в состав США. Он даже и не проводил референдума как такового, просто вышел из состава Мексики.

– Саарская область вошла в состав ФРГ в 1957 году. За два года до этого жители региона отказались от статуса независимого государства, что послужило основанием для возвращения этой территории в состав Германии.

– Словения и Хорватия входили в Югославию, что вопреки и против воли страны не помешало им в 1990 и в 1991 годах провести референдумы о независимости. Их активно поддержали страны НАТО.

– Косово стало независимым просто по решению местного “парламента”, Запад его признал. А суд ООН постановил, что можно было отделиться от Сербии не спрашивая разрешения, в соответствии с международным правом.

– Израиль включил в свой состав Голанские высоты решением парламента.

И это далеко не полный список тех, кто провозгласил свою независимость или был присоединен к другим государствам.

Вопрос, думаю, всего лишь в том, что удобнее, проще и приятнее для жителей. По большому счету, любые законы нужны лишь для того, чтобы люди меньше убивали друг друга, никакой априорной “святости” в них нет и быть не может. Меньше смертей – больше правоты. Государства – всего лишь инструмент, обожествлять государство – все равно что обожествить лопату. Сегодня одно, завтра будет другое – какая разница? А всякие абстракции, наци-обиды и прочие “нерушимости границ” – от лукавого.

Всё это, понятно, ни в коем случае и никак не оправдывает того, что устроила РФ, поскольку – см. первый пункт: слишком много смертей.