 

Рупор кремлевской пропаганды: Папа стал президентом, но ничего не закончилось

29.09.2023, 0:50, Разное
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Новости правового государства и семейственности.
Продюсер CNN признался, что Хантер Байден писал ему в электронном письме, что ожидал "что все закончится", как только папа станет президентом. Расчет Байдена-младшего очевидно строился на том, что Байден-старший, так же участвовавший в различных коррупционных схемах, поможет замять известные скандалы с коррупцией на Украине и потерянным ноутбуком с компроматом.
Это получилось лишь отчасти и к новым выборам вся эта тема вокруг Хантера Байдена снова выходит на первый план, так как замять историю не удалось, а улик и компрометирующх материалов стало только больше.
Республиканцы и особенно трамписты эту тему не отпустят и будут тянуть ее вплоть до выборов.
Так как полностью прикрыть Хантера Байдена не получается, шайка Байдена сосредоточена на попытках недопустить Трампа на выборы через ворох различных уголовных дел, на фоне которых рейтинг Трампа продолжает улетать в стратосферу.

Источник: Colonel Cassad


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