 

Как сохранить молодость кожи? Ответил диетолог

28.09.2023, 23:10, Разное
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Многие не готовы мириться с возрастными изменениями кожи, поэтому отправляются к косметологам или даже пластическим хирургам. Но молодость кожи можно сохранить в том числе благодаря правильному питанию.
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев напомнил россиянам о пользе продуктов, которые содержат омега-3 жирные кислоты, а также витамин Е. Слова эксперта приводит сайт VSE42.RU.

Омега-3 жирные кислоты необходимо для организма, так как они важны в построении клеточных мембран, крепкость которых позволяет коже быть более устойчивой к внешним воздействиям – например, солнцу или вредным выбросам в большом городе.

Также необходимо потреблять продукты, богатые витаминам C и D. Первый содержится, например, киви, лимонах и апельсинах, а второй – в рыбе, яйцах и молочных продуктах. Витамин C нужен для синтеза коллагеновых волокон, а D – для защиты кожи в целом.


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