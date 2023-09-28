 

Врач-нарколог развенчал главный миф о популярном слабоалкогольном напитке

28.09.2023, 23:10, Разное
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Считается, что пиво менее опаснее, чем водка, поэтому к этому слабоалкогольному напитку везде относятся по-особенному. Однако врачи вовсе не разделяют спиртное на какие-то категории, поскольку, по сути, не существует крепких или некрепких напитков. Все они могут вызывать зависимость, а значит, нанести сильный удар по здоровью. Об этом рассказал нарколог психиатрической клиники “Госпитальная” Игорь Куреков в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня”. Отметив столь неудобный факт для любителей пива, эксперт развенчал главный миф: слабее – не значит, безопаснее.

О огромном вреде всех алкогольных напитках напомнил случай, о котором рассказали “Вести Подмосковья”. Как сообщает издание, в хирургическое отделение Каширской центральной районной больницы доставили 24-летнего молодого человека из-за сильного отравления алкоголем. У парня развился тяжелый панкреатит с клинической картиной, поэтому пациента срочно прооперировали.


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