Безумие Z: Инопланетяне выйдут на контакт только с Россией

Почему интерес к НЛО обострился именно сейчас, почему инопланетяне хотят выйти на прямой контакт именно с Россией и как США готовятся поработить весь мир под предлогом защиты от внеземной цивилизации, рассказали “исследователи” проявления внеземного контакта Юрий Григорьев и Анна Ажажа.

Многие наблюдатели и уфологи заметили, что интерес к НЛО (неопознанным летающим объектам) значительно обострился в последние годы. Почему именно сейчас? Один из исследователей данной темы Юрий Григорьев утверждает, что одной из причин является техническое превосходство инопланетных цивилизаций. Их технические возможности значительно превосходят наши, и это очевидно как для военных, так и для ученых. Их движения не поддаются объяснению, характерному для современных самолетов и ракет. Например, наша сверхзвуковая ракета не в состоянии повторить маневры, которые выполняют НЛО.

По словам исследователей, инопланетяне стремятся к прямому контакту с человечеством. Сейчас идет настоящая борьба за этот контакт. Мексика и США активно участвуют в этом процессе. Они жаждут обмена информацией с инопланетянами, у которых имеются антигравитационные двигатели, высокие скорости и способность к мгновенному исчезновению и появлению. Однако, согласно древним текстам и пророчествам, контакт будет именно через Россию.

Юрий Григорьев и Анна Ажажа утверждают, что Россия играет ключевую роль в будущем внеземного контакта. Несмотря на отсутствие реакции на появление НЛО в последнее время, они считают, что Россия несет ответственность за прямой контакт.

Сегодня идет настоящая борьба за прямой контакт с инопланетными цивилизациями, и Мексика и США лидируют в этой гонке. По словам Анны Ажажа, согласно древним текстам и пророчествам, контакт должен начаться через Россию. По ее словам, в настоящее время Россия игнорирует появление НЛО, несмотря на ранний интерес правительства в 90-х годах. В 2010 году исследователям удалось обнародовать наше открытие по обнаружению алгоритмов внеземного контакта.

Исследователи обнаружили, что инопланетяне общаются с нами на русском языке. В то время как Россия пока игнорирует эти сигналы, США последовательно и активно ведут игру с инопланетянами.

Некоторые политологи, включая немецкого политолога Александра Рара, считают, что мировая элита готовит общего врага для планеты Земля – инопланетян. Представление общего врага якобы может объединить человечество и приведет к созданию мирового правительства. Согласно этой теории, США пытаются создать сценарий, в котором они будут спасителями от инопланетной угрозы.

Однако, Юрий Григорьев утверждает, что эта угроза существует только в головах американцев, и инопланетяне заявляют, что контакт начнется только с Россией.