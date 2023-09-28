Жизнь на Земле – это компьютерная игра, управляемая инопланетянами

Известный предприниматель и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск вновь оказался в центре внимания благодаря своим необычным заявлениям. Он заявил, что жизнь на Земле может быть всего лишь частью громадной компьютерной игры, управляемой инопланетянами.

Маск, который всегда был известен своими революционными идеями, предложил теорию, которая уже давно занимает умы философов и исследователей – Теория Симуляции. Согласно этой теории, реальность, в которой мы живем, является всего лишь симуляцией, созданной высокоразвитыми инопланетными цивилизациями с целью развлечения.

Несмотря на то, что такие утверждения могут показаться невероятными, некоторые эксперты поддерживают идею Маска. Один из них – профессор Гарвардского университета Ави Леб, который считает, что существует «родство» между искусственным интеллектом и инопланетными существами. Он даже утверждает, что первый контакт с инопланетянами может «заставить головы людей взорваться».

Ави Леб не одинок в своих убеждениях. Шведский философ Ник Бостром предложил теорию симуляции еще в 2003 году. Бостром считает, что шансы на то, что физическая реальность окажется окончательным результатом, составляют миллиард к одному.

Некоторые исследователи даже идут дальше и связывают эту теорию с предполагаемыми встречами с инопланетянами. Один из таких исследователей – Тони Топпинг, который утверждает, что секретная организация под названием «Элита Коллинза» сотрудничает с инопланетянами, чтобы скрыть правду о существовании симуляции.

Автор и исследователь феномена похищений Брайан Аллан также считает, что секретная организация прилагает все усилия, чтобы утаивать доказательства похищений и иных инцидентов, связанных с инопланетными видами.

Согласно Тони Топпингу, «нам лгут». И хотя эта теория может показаться слишком фантастической, она продолжает привлекать внимание многих исследователей.

Что на самом деле скрывается за завесой реальности? Смогут ли инопланетяне установить «родство» с человеческим искусственным интеллектом и влиять на нашу судьбу? Ответы на эти вопросы остаются загадкой, но одно можно сказать наверняка – идея, что жизнь на Земле может быть частью игры инопланетных созданий, остается одной из самых загадочных теорий.