 

Бородина после громкого развода рискует остаться одинокой навсегда: почему?

28.09.2023, 22:05, Новости дня
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Сейчас телеведущая придерживается образа примерной матери семейства,
модной дамы и психологически зрелой личности. Однако при этом время от времени нападает
на коллег — будто бы на ровном месте. Например, на Викторию Боню. В интервью изданию “Дни.ру” шаманка Hristafarida рассказала о том, насколько Ксения Бородина искренна в своих заявлениях.

“Ксения — человек непростой. Это женщина с мощным внутренним
стержнем, которая идет по некоторым этапам жизни с уверенностью танка. Но
внутри она была, есть и будет всегда чувственной и чуткой”, — видит экстрасенс.

По ее словам, сейчас у Ксении Бородиной в личной жизни есть возможность пойти по двум путям, и зависит все исключительно от нее. Хотя, с другой стороны, по словам Христафариды, светской львице необходимо поработать над отцовским “наследием” в карме, ведь иногда ей приходится расплачиваться за его действия.

“Вижу, что она сама ведет большую психологическую работу, но
с мужчинами у нее программа несколько раз уже повторялась. Сейчас Вселенная
готовит для Ксении приятный сюрприз, — полагает эксперт. — И я от всей души желаю ей закрыть вопрос с
кармическими долгами, с родовыми путами”.

Шаманка уверена, что мужчина, который
сделает ее счастливой, уже существует рядом в пространстве, но предки не
подпускают его близко, чтобы снять с
себя и передать потомкам свои грехи. Христафарида подчеркивает, что если упустить эту возможность и оставить все, как есть, кармичность пойдет в обеих дочерей Ксении Бородиной и далее. А сама она будет одинокой, даже если рядом будет мужчина.

“Это вот такой отцовский “подарок”, — заключила собеседница “Дни.ру”.

С другой стороны, Ксения Бородина, по словам Христафариды, такая, какая есть — многим это не нравится. Но
вся зависть от телеведущей отлетает, потому что по материнской линии стоит очень
хорошая защита “от главной Женщины Рода”. Именно поэтому звезда экрана действительно
состоялась как мама, прекрасно выглядит и способна возвращать свою энергию даже
после потрясений.


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