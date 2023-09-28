 

Пять романтических фильмов для идеального свидания: зарубежные и российские хиты

28.09.2023, 22:05, Новости дня
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Один из самых приятных способов провести такой вечер – посмотреть фильм, который поможет создать уютную атмосферу и сделает ваше свидание незабываемым. В этой статье “Дни.ру” предлагают подборку из пяти лучших фильмов разных жанров, среди которых вы обязательно найдете идеальный вариант для вашего романтического вечера.

“Перед рассветом”

Этот фильм – драма о двух незнакомых людях, которые случайно встретились в поезде и провели вместе незабываемую ночь.

“Римские каникулы”

Классический фильм о принцессе Анне, которая на одну ночь сбегает из дворца в поисках свободы и любви.

“Ла-ла ленд”

Музыкальная мелодрама о молодых актерах, стремящихся осуществить свои мечты в мире кино и театра.

“Красотка”

Легкая комедия с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях, рассказывающая историю любви проститутки и богатого бизнесмена.

“День радио”

Веселая комедия об отношениях внутри коллектива радиостанции. Фильм о дружбе, преданности и взаимовыручке.


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