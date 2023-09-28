Эксперт Леонид Хазанов высказался по решениям ЕС о санкциях против России

С начала 2015 года Европейский Союз ввел санкции против экспорта российских товаров на своей территории. Эксперт по внешним финансовым делам и промышленности Леонид Хазанов проанализировал деятельность Евросоюза в области экономического сотрудничества с Россией.

Торговое эмбарго, наложенное на Россию, приносит немало проблем. В настоящее время страны Евросоюза сталкиваются с экономическим кризисом, вызванным дефицитом российских активов, включая сырье. С учетом ухудшения поставок нефти из РФ Европа стоит перед реальной угрозой безработицы и негативными социальными последствиями.

Эксперт Л. Хазанов считает, что сложности в области внешней политики, с которыми столкнулся Евросоюз, привели к запросу со стороны Бельгии о разблокировке российских активов, включая алмазы и связанные с ними транзакции.

Он заявил: “Да, это первый шаг по разблокировке российских активов в Евросоюзе, который ввел множество санкций против нашей страны. Вполне вероятно, что это решение принято исключительно правительством Бельгии, осознавшим зависимость экономики своей страны от России”.