 

Победители немецкого киберспортивного турнира не получат приз, потому что они оказались евреями

28.09.2023, 20:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Киберспортивная Федерация Баварии отказалась выплатить приз в размере $200 тысяч игрокам, занявшим 1 и 2 призовые места на турнире по Fortnite, прошедшем в Мюнхене.

Организаторы мероприятия объяснили это тем, что выплаты евреям не предусмотрены местным законодательством.

Игроки из Израиля Ариэль Резник и Шмуил Кац стали победителями в баварском турнире, обойдя с большим отрывом соперников. Однако несмотря на это, главный денежный приз вручили занявшему третье место игроку из Великобритании. Выяснилось, что в Мюнхене действует закон от 1936 года, согласно которому выплаты денежных средств представителям еврейского народа запрещены, кроме случаев, когда их санкционирует Рейсхканцелярия или лично рейхсфюрер СС. Подчеркнув необходимость соблюдать законность, глава Киберспортивной Федерации отказался наградить победителей и выгнал их из зала во время торжественной церемонии.

– Немецкие деньги не должны идти евреям. Это закон. Даже если эти двое родились на нашей земле, в них всё равно нет арийского духа, который бы позволил нам считать их равными себе. На этом турнире мы не допустим осквернения наших многолетних законов и обычаев. Евреи, цыгане и прочие славяне должны довольствоваться уже тем, что им позволили участвовать в одном турнире с нашими чемпионами, – сказал глава Киберспортивной Федерации Баварии Отто Бурненвельд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Безумие Z: Инопланетяне выйдут на контакт только с Россией

28.09 / Жизнь на Земле – это компьютерная игра, управляемая инопланетянами

28.09 / Слишком сексуально: Орлова показала себя за любимым занятием

28.09 / Сын Фриске и Шепелева становится частью шоу-бизнеса

28.09 / Эксперт Леонид Хазанов высказался по решениям ЕС о санкциях против России

28.09 / Дала повод для сплетен: жена оставила Диброва и улетела за пределы России

28.09 / Тодоренко о Топалове: Столько разных женщин приходили к нему ночью

28.09 / Врач Семенова назвала витамины группы В полезными для борьбы со стрессом осенью

28.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Краткое содержание новой статьи Суркова

28.09 / С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика