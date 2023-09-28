Победители немецкого киберспортивного турнира не получат приз, потому что они оказались евреями

Киберспортивная Федерация Баварии отказалась выплатить приз в размере $200 тысяч игрокам, занявшим 1 и 2 призовые места на турнире по Fortnite, прошедшем в Мюнхене.

Организаторы мероприятия объяснили это тем, что выплаты евреям не предусмотрены местным законодательством.

Игроки из Израиля Ариэль Резник и Шмуил Кац стали победителями в баварском турнире, обойдя с большим отрывом соперников. Однако несмотря на это, главный денежный приз вручили занявшему третье место игроку из Великобритании. Выяснилось, что в Мюнхене действует закон от 1936 года, согласно которому выплаты денежных средств представителям еврейского народа запрещены, кроме случаев, когда их санкционирует Рейсхканцелярия или лично рейхсфюрер СС. Подчеркнув необходимость соблюдать законность, глава Киберспортивной Федерации отказался наградить победителей и выгнал их из зала во время торжественной церемонии.

– Немецкие деньги не должны идти евреям. Это закон. Даже если эти двое родились на нашей земле, в них всё равно нет арийского духа, который бы позволил нам считать их равными себе. На этом турнире мы не допустим осквернения наших многолетних законов и обычаев. Евреи, цыгане и прочие славяне должны довольствоваться уже тем, что им позволили участвовать в одном турнире с нашими чемпионами, – сказал глава Киберспортивной Федерации Баварии Отто Бурненвельд.

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