 

Дала повод для сплетен: жена оставила Диброва и улетела за пределы России

28.09.2023, 20:00, Разное
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Они пришли вместе на презентацию приложения “VK видео”,
шоумен был очень галантен и не давал скучать блондинке. 30-летняя супруга Дмитрия Диброва же, в свою очередь, не отстает от мужа и в отрыве от него летает по
России и за ее пределами. К примеру, в конце лета она в компании своих детей посетила
Турцию, а совсем недавно летала с подругами в Санкт-Петербург.

Сейчас же Полина Диброва продолжает свой туризм — судя по
записям на ее странице в социальной сети, она находится в Грузии, чем очень
довольна. То есть девушка оставила своего супруга на время одного. Жена телеведущего выложила несколько фотографий с курорта и снабдила
их восторженной подписью.

“Прекрасная Грузия меня пленила”, — восхищена Полина.

Полина является четвертой супругой Диброва. Что
примечательно, именно четвертый брак стал для телеведущего самым долгоиграющем:
недавно пара отметила четырнадцатилетние отношений, благодаря которым родились три сына
— Александр, Федор и Илья. У самого Дмитрия есть еще дети от других браков —
сын Денис и дочь Лада.

Познакомился с Полиной Дмитрий Дибров на конкурсе красоты, в
котором она принимала участие — в тот момент ей было меньше 18 лет. Мужем и
женой пара стала в 2009 году, а на следующий год у них родился ребенок.

Напомним, не так давно Полина Диброва пережила хирургическое
вмешательство — девушка увеличила себе грудь. До недавнего времени семья
считалась образцовой парой в мире российских селебрити — на многочисленных
мероприятиях пара всегда появлялась вместе. Но сейчас супруги дают поводы для сплетен, проводя время отдельно друг от друга.


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