 

Тодоренко о Топалове: Столько разных женщин приходили к нему ночью

28.09.2023, 20:00, Разное
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Уже несколько раз Регина Тодоренко рассказывала о ссорах с супругом, но любовь сильнее конфликтов, поэтому пара до сих пор вместе. Их отношения стали крепче после появления на свет двух сыновей. Певец и телеведущая воспитывают четырехлетнего Мишу и годовалого Мирослава.

Тодоренко очень много времени проводит с детьми, что также дает понять подписчикам в популярной социальной сети. Она то и дело публикует кадры с наследниками. Порой, приходится справляться без Топалова. Но рождение сыновей не поставило крест на карьере Регины, поэтому она активно принимает участие в разных проектах.

Например, недавно телезвезда вспомнила свое участие в шоу “Маска”. Она была одним из членов жюри, которые угадывали, кто же из знаменитостей скрывается под массивным костюмом и выступает на сцене. Регина опубликовала коллаж из нескольких фотографий, которые показывают, какие разнообразные образы подбирала она для съемок в проекте. Каждый раз, когда Тодоренко появлялась в новом образе, она перестала быть похожей на себя. Однажды она была даже Фридой Кало.

“Столько разных женщин приходили к нему (Топалову – Прим. ред.) ночью. В моем обличии”, – пошутила телезвезда, приложив снимки с образами для шоу “Маска”.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что не понимает, как другие матери самостоятельно справляются с воспитанием детей. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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