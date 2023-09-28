Врач Семенова назвала витамины группы В полезными для борьбы со стрессом осенью

Врач превентивной медицины Татьяна Семенова поделилась советами о том, как организму справиться со стрессом, возникающим осенью из-за изменений сезона. Основными помощниками в этой борьбе являются витамины C и D.

Витамин C играет важную роль, улучшая защиту организма от воспалений и стресса, а также способствуя сохранению эмоционального баланса. Этот антиоксидант необходимо получать в достаточном количестве.

Еще одним неотъемлемым помощником в борьбе со стрессом осенью является витамин D. Он особенно важен для людей, которые не получают достаточного количества солнечного света. Недостаток витамина D может привести к тревожности и депрессии, поскольку он регулирует настроение и важен для нормального функционирования нервной системы.

Семенова также выделила витамины группы B, такие как B6, B9 (фолиевая кислота) и B12, как важные элементы для поддержания нормального функционирования нервной системы и энергии организма в период осени. Они могут помочь справиться со стрессом.

Дополнительно в рационе осенью стоит включить омега-3 жирные кислоты, такие как эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота , которые помогут предотвратить депрессивные состояния и проблемы с настроением.