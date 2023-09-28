 

Михалков выгонит человека из своей команды лишь за один безобидный поступок

28.09.2023, 18:56, Разное
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Мэтр пояснил студентам Академии кинематографического и театрального искусства, что каждый участник команды, работающей над кинолентой, от постановщика до уборщика, должен целиком и полностью отдаваться рабочему процессу, а голова его обязана быть забита исключительно мыслями о своей работе, и ни о чем ином.

По словам Никиты Михалкова, если условный осветитель работает монотонно и машинально, а мысли его заняты ожиданием обеденного перерыва, то ему не место в его коллективе — стоит ему скучающе взглянуть на часы, и человек тут же будет уволен. Простую проверку времени многие сочтут безобидным поступком, но не режиссер.

Также Михалков подчеркнул, насколько важно наладить четкое и здоровое взаимодействие между актерами и прочими членами команды, ведь задействованный в киноленте артист питается энергией от атмосферы, которая царит вокруг, в местах, где осуществляются съемки. И если кто-то забирает у актера часть энергии, то этот человек лишний в команде.

Никита Михалков повторил, что такие моменты являются мелочами только на первый взгляд, далекий от профессионального, а на самом деле каждый такой штришок к общей картине играет колоссальную роль для того, что получится в результате работы, на выходе.


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