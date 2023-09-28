Эксперты: При заболевании ОРВИ принимать лекарство важно в первые два дня

Роспотребнадзор отметил важность раннего лекарственного лечения ОРВИ, поскольку в РФ наблюдается устойчивый рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Эпидемиологи предсказывают высокую активность гриппа и риносинцитиального вируса в текущем сезоне, что может привести к большому числу случаев ОРВИ среди россиян.

Представители Роспотребнадзора подчеркивают, что одним из самых эффективных способов предотвратить респираторные инфекции является вакцинация, поэтому они рекомендуют гражданам РФ сделать прививки. Глава ведомства Анна Попова отметила, что вакцинация является лучшим средством для предотвращения тяжелых случаев гриппа, это также подтверждено данными Всемирной организации здравоохранения.

Что касается медикаментозного лечения ОРВИ, то эксперты рекомендуют использовать противовирусные препараты. Однако стоит обратить внимание на то, что начинать прием лекарства важно в первые два дня заболевания, так как это способствует улучшению состояния больного, предотвращает развитие серьезных осложнений и сокращает период недомогания.

Специалисты также советуют обратить внимание на противовирусные препараты широкого спектра действия, которые можно принимать как для профилактики после контакта с больным, так и при появлении первых симптомов заболевания.