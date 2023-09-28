 

«Я не совсем обычный человек» – Билл Гейтс ответил, как ему удаётся внешне молодеть в последние два года

28.09.2023, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Билл Гейтс впервые пояснил, как ему удаётся с 2021 года внешне не стареть, а молодеть – по его словам, это объясняется экспериментальной косметологией, а также духовными практиками и необычной судьбой.

В сети ранее заметили, что Гейтс выглядел стремительно постаревшим к 2020-2021 годам, однако после этого процесс словно пошёл вспять и сейчас миллиардер внешне похож на себя образца 2017 года.

В интервью Wired в кулуарах форума «Глобальный мир 2050» в Давосе Гейтс заявил: ему было суждено стать одним из тех, кто преображает облик современного человечества и планеты в целом, поэтому на него возложена огромная ответственность.

– Я не совсем обычный человек и у меня не совсем обычная судьба. Сейчас я сочетаю несколько методов, которые позволяют мне обновиться во многих аспектах, чтобы и дальше заниматься теми вещами, которые я должен исполнить, – цитирует его американское издание.

Филантроп добавил, что занимается старинными духовными практиками – они, по его словам, «древнее, чем много кто и много что». Благодаря его меценатской деятельности в сфере экспериментальной медицины, он также имеет доступ к косметологическим и иным технологиям, которые пока недоступны широкой публике.

– Это всегда риск, но если ты настоящий учёный, настоящий исследователь, ты идёшь на такой риск даже в возрасте 67 лет. Потому что это у тебя под кожей, это в твоей крови или в том, что тебе дал всевышний-искуситель вместо крови… Это поймёт каждый, кто заглядывал через край и увидел там что-то кроме темноты. Я думаю, некоторые понимают, – сказал Гейтс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Слишком сексуально: Орлова показала себя за любимым занятием

28.09 / Сын Фриске и Шепелева становится частью шоу-бизнеса

28.09 / Эксперт Леонид Хазанов высказался по решениям ЕС о санкциях против России

28.09 / Победители немецкого киберспортивного турнира не получат приз, потому что они оказались евреями

28.09 / Дала повод для сплетен: жена оставила Диброва и улетела за пределы России

28.09 / Тодоренко о Топалове: Столько разных женщин приходили к нему ночью

28.09 / Врач Семенова назвала витамины группы В полезными для борьбы со стрессом осенью

28.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Краткое содержание новой статьи Суркова

28.09 / С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом

28.09 / Михалков выгонит человека из своей команды лишь за один безобидный поступок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика