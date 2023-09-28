«Я не совсем обычный человек» – Билл Гейтс ответил, как ему удаётся внешне молодеть в последние два года

Билл Гейтс впервые пояснил, как ему удаётся с 2021 года внешне не стареть, а молодеть – по его словам, это объясняется экспериментальной косметологией, а также духовными практиками и необычной судьбой.

В сети ранее заметили, что Гейтс выглядел стремительно постаревшим к 2020-2021 годам, однако после этого процесс словно пошёл вспять и сейчас миллиардер внешне похож на себя образца 2017 года.

В интервью Wired в кулуарах форума «Глобальный мир 2050» в Давосе Гейтс заявил: ему было суждено стать одним из тех, кто преображает облик современного человечества и планеты в целом, поэтому на него возложена огромная ответственность.

– Я не совсем обычный человек и у меня не совсем обычная судьба. Сейчас я сочетаю несколько методов, которые позволяют мне обновиться во многих аспектах, чтобы и дальше заниматься теми вещами, которые я должен исполнить, – цитирует его американское издание.

Филантроп добавил, что занимается старинными духовными практиками – они, по его словам, «древнее, чем много кто и много что». Благодаря его меценатской деятельности в сфере экспериментальной медицины, он также имеет доступ к косметологическим и иным технологиям, которые пока недоступны широкой публике.

– Это всегда риск, но если ты настоящий учёный, настоящий исследователь, ты идёшь на такой риск даже в возрасте 67 лет. Потому что это у тебя под кожей, это в твоей крови или в том, что тебе дал всевышний-искуситель вместо крови… Это поймёт каждый, кто заглядывал через край и увидел там что-то кроме темноты. Я думаю, некоторые понимают, – сказал Гейтс.

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