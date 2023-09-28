Какую ошибку совершила забеременевшая четвертым Костенко: ответил врач

Операцию по увеличению груди жена Дмитрия Тарасова сделала

еще в мае, а на днях объявила, что вскоре родит четвертого ребенка. Пластика, к

слову, обошлась в два миллиона рублей — и сама Анастасия Костенко, и ее муж

мечтали вернуть ее груди первоначальное состояние — до того, как девушка родила

троих детей.

Ради операции Анастасии пришлось лететь в Дубай, и поездка

полностью оправдалась: работой хирурга довольны как сама обладательница новой

груди, так и обладатель обладательницы новой груди Дмитрий Тарасов. Разумеется,

результаты пластики оценили и интернет-пользователи, однако после объявления о

беременности выразили опасения за фигуру Костенко — с ними согласна и

пластический хирург Мария Баллини.

По ее словам, скачки гормонов и то, что за ними следует,

несут в себе серьезный риск для внешнего вида груди, так как операция была

проведена совсем недавно. Ведь Анастасия Костенко в результате так или иначе и

наберет вес, и молочные железы у нее увеличатся. Баллини с сожалением указывают

на высокую вероятность того, что после родов модели потребуется новая операция.

Кстати говоря, многие пользователи соцсети уверены, что операция

была сделана по настоянию мужа — люди припоминают, что о подобных желаниях

Дмитрия Тарасова рассказывала его экс-супруга Ольга Бузова, и она почти пошла у

него на поводу, отказавшись буквально перед самой операцией. Впрочем, Анастасия

Костенко утверждает, что не верит в слова ведущей ТНТ и пластику сделала по

собственному желанию.