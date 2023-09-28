 

“Хотел бы запереть дома”: муж-иностранец против поездок российской актрисы в РФ

28.09.2023, 17:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В недавнем интервью российская актриса белорусского происхождения Ирина Медведева, которая живет вместе с семьей во Франции, рас, что часто летает в Россию на работу, и перелеты занимают целые сутки. Чтобы ездить реже, артистка останавливается в Москве на месяцы.

Однако муж-француз
Гийома Буше
против ее полетов в РФ, что вообще не удивляет Медведеву. “Любой мужчина хотел бы запереть жену дома”, – считает актриса. Супруг не хочет, чтобы артистка покидала семью на месяцы. Однако Ирина не разделяет мнение своего супруга, поскольку для нее работа необходима, как воздух.

При этом Гийома восторгается Россией, причем настолько, что согласился дать детям русские имена. Пара вместе воспитывает сына Саввелия и дочь Есению. Правда, возлюбленный Медведевой редко прилетает в Москву из-за долгих перелетов, а составлять компанию актрисе французу не нужно, поскольку в российской столице Ирина постоянно занята.

Работать во Франции звезда “6 кадров” не хочет, и на то есть несколько причин. Одна из них – ценности, которые пропагандирует Запад в том числе посредством кино и телевидения. Кроме того, Ирина Медведева не знает французский язык в совершенстве. Да и актриса уверена, что работу, равную той, которую имеет в РФ, она не найдет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Слишком сексуально: Орлова показала себя за любимым занятием

28.09 / Сын Фриске и Шепелева становится частью шоу-бизнеса

28.09 / Эксперт Леонид Хазанов высказался по решениям ЕС о санкциях против России

28.09 / Победители немецкого киберспортивного турнира не получат приз, потому что они оказались евреями

28.09 / Дала повод для сплетен: жена оставила Диброва и улетела за пределы России

28.09 / Тодоренко о Топалове: Столько разных женщин приходили к нему ночью

28.09 / Врач Семенова назвала витамины группы В полезными для борьбы со стрессом осенью

28.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Краткое содержание новой статьи Суркова

28.09 / С трудом ходит и говорит шепотом: пронзительные кадры с 89-летним Ширвиндтом

28.09 / Михалков выгонит человека из своей команды лишь за один безобидный поступок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика