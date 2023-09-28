“Хотел бы запереть дома”: муж-иностранец против поездок российской актрисы в РФ

В недавнем интервью российская актриса белорусского происхождения Ирина Медведева, которая живет вместе с семьей во Франции, рас, что часто летает в Россию на работу, и перелеты занимают целые сутки. Чтобы ездить реже, артистка останавливается в Москве на месяцы.

Однако муж-француз

Гийома Буше

против ее полетов в РФ, что вообще не удивляет Медведеву. “Любой мужчина хотел бы запереть жену дома”, – считает актриса. Супруг не хочет, чтобы артистка покидала семью на месяцы. Однако Ирина не разделяет мнение своего супруга, поскольку для нее работа необходима, как воздух.

При этом Гийома восторгается Россией, причем настолько, что согласился дать детям русские имена. Пара вместе воспитывает сына Саввелия и дочь Есению. Правда, возлюбленный Медведевой редко прилетает в Москву из-за долгих перелетов, а составлять компанию актрисе французу не нужно, поскольку в российской столице Ирина постоянно занята.

Работать во Франции звезда “6 кадров” не хочет, и на то есть несколько причин. Одна из них – ценности, которые пропагандирует Запад в том числе посредством кино и телевидения. Кроме того, Ирина Медведева не знает французский язык в совершенстве. Да и актриса уверена, что работу, равную той, которую имеет в РФ, она не найдет.