Мнение: Где взять полмиллиона программистов, средние зарплаты студентов и снижение зарплатного неравенства

1. Дефицита кадров в России нарастает: за год число вакансий во многих сферах увеличилось в разы. Частично дефицит связан с ростом и диверсификацией экономики, частично с негативной демографической ситуацией. Мобилизация патриотов и спешный отъезд в прошлом году нескольких сотен тысяч креативных граждан также сыграли некоторую роль: многие из них сочетают варварский космополитизм с неплохими профессиональными навыками… Но всё же сильнее всего нужны специалисты, на которых и раньше был колоссальный спрос (ссылка):



Нехватка кадров в российской IT-отрасли за год увеличилась в 3,5 раза, а общее количество вакансий в стране выросло с сентября 2022 года в 2,4 раза, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные «Авито Работы».

Глава Минцифры Максут Шадаев в августе оценил дефицит айтишников в России в 500-700 тысяч работников. По его словам, всего в отрасли работают 740 тысяч человек, а в 2022 году число сотрудников российских IT-компаний увеличилось на 13 процентов.

В тройку отраслей с увеличившимся дефицитом работников, согласно данным экспертов, вошли также управление персоналом (число вакансий выросло в 3,3 раза) и административная сфера (в 3,1 раза).

Другими сферами, попавшими в топ-10 с наибольшей нехваткой кадров и максимальным увеличением числа вакансий стали искусство и развлечения (рост в 2,7 раза), маркетинг, реклама и PR (в 2,6 раза), логистика, а также образование и наука (в 2,5 раза), производство и сельское хозяйство (в 2,2 раза), строительство (в 2 раза), ЖКХ (в 1,9 раза), банкинг (в 1,8 раза).

2. Сбер обнаружил, что работающие студенты в России живут очень даже хорошо. Мало того, что они в большинстве случаев получают стипендию и бесплатное образование, так ещё и средняя студенческая зарплата равна средней зарплате по стране (ссылка):



Исследование «СберНПФ» и сервиса по трудоустройству «Работа.ру» показывает, что студенты из сферы транспорта и логистики получают самые высокие оклады в России, в среднем 75 тыс. руб. в месяц

Работодатели в России из сферы транспорта и логистики предлагают самые высокие оклады студентам — средний размер зарплаты составляет 75 тыс. руб. месяц, отмечает новостное агентство РИА Новости, ссылаясь на исследование «СберНПФ» и сервиса по трудоустройству «Работа.ру».

С другой стороны, в области торговли предлагаются наименее высокие зарплаты для студентов со статусом студентов-выпускников — 43 тыс. руб. Студентам в области офисного администрирования и бизнес-сервисов платят больше: в среднем, около 67 тысяч руб. Это же уровень заработной платы в секторах строительства и недвижимости.

В сфере промышленности и агрокультуры студенты имеют возможность заработать примерно 63 тысячи рублей, а в сфере услуг — приблизительно 55 тысяч. В отрасли здоровья и красоты обычно получают около 54 тысяч рублей. В областях телекоммуникаций и информационных технологий предлагают около 47 тысяч рублей, тогда как в секторах культуры, образования, рекламы и маркетинга — около 44 тысяч. Александр Ветерков, заместитель руководителя «Работы.ру», уточняет, что средняя зарплата студента на всей территории страны равна 57 тысячам рублей.

Из заметки не вполне понятно, о ком конкретно идёт речь — студентах первого курса, студентах последнего курса или о тех, кто только что получил диплом. В любом случае, приведённые цифры не вызывают удивления. Конечно, со скидкой на то, что речь идёт о вакансиях на конкретном сервисе, и что указанные в вакансиях зарплаты могут быть завышены, а для их получения в полном объёме придётся какое-то время поработать и приобрести необходимый опыт.

Спрос на молодых работников сейчас таков, что предлагать им с порога среднюю российскую зарплату во многих случаях вполне оправдано. Основная масса российских студентов – это люди, рождённые в начале 2000-х годов, в период крайне низкой рождаемости в стране. В 1990-е с рождаемостью было ещё хуже, молодое поколение у нас малочисленно (чуть ли не в 1,5 раза малочисленнее, чем поколение рождённых в 1980-е), то есть имеет место быть жёсткий дефицит молодёжи.

При этом многие сектора у нас традиционно ориентированы именно на молодых людей. Например, официанты в ресторанах и кафе в России все сплошь юные и пышущие здоровьем (в отличие от Западной Европы, где возрастных ограничений в этой сфере нет и нормой являются скорее возрастные работники общепита). В сфере развлечений, в индустрии красоты молодёжь также имеет естественные преимущества.

Айти-отрасль у нас берёт всех, кто хоть немного умеет программировать и разбираться в компьютерных технологиях – но по историческим причинам процент айтишников в слое молодёжи выше. В армии молодость также в большой цене…

Пожалуй, и вправду, мы пришли к тому моменту в истории России, когда молодым людям легче всего найти работу, и они как никогда ранее могут рассчитывать на вполне приличную зарплату…

Ах, да, ещё одно. Хорошая зарплата у студента будет только в одном случае — если он начнёт шевелиться и эту работу искать. Если студент предпочтёт тратить свободное от лекций время на углублённое штудирование учебников или на пивные посиделки, в статистику он не попадёт.

3. Дефицит кадров также приводит ещё и к тому, что зарплатное неравенство в России сокращается. Ну, это если предположить, что исследование верно отражает картину происходящего в стране (ссылка):

За последние два года разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в России сократилась, вернувшись на доковидный уровень 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2023 году средние зарплаты 20 процентов наименее и 20 процентов наиболее оплачиваемых сотрудников отличались в 7,7 раза — 22,7 тысячи и 173,7 тысячи рублей. Среди российских регионов наименьшее зарплатное неравенство зафиксировано в Туве (разница в 3,8 раза), Калмыкии (в 4,1 раза), Магаданской области (в 4,5 раза), Карелии (в 4,5 раза) и Мордовии (в 4,5 раза).

Самая заметная разница зарплат в Москве — 9,3 раза, или более 300 тысяч рублей в денежном выражении. В первую пятерку регионов по этому показателю также вошли Астраханская область (в 7 раз), Санкт-Петербург (в 6,8 раза), Подмосковье (в 6,5 раза) и Амурская область (в 6,2 раза). <…>

«Зарплатное неравенство понемногу уменьшается за счет более высокого роста трудовых доходов у нижних и средних страт. В первую очередь это связано с существенным повышением МРОТ, очередная индексация которого в 2024 году должна способствовать дальнейшему сглаживанию неравенства в оплате труда», — объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Она также отметила, что на рост заработков повлиял дефицит персонала на рынке труда.

Кстати, обратите внимание, чем беднее регион, тем меньше зарплатный разрыв. Хотите больше равенства? Давайте сделаем всех бедными. Картошка с солью — нормальная еда, а если сосед Сидоров тоже будет есть картошку с солью, то без буржуазных излишеств вполне можно обойтись.