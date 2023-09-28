Мнение: Кадыров в Кремле
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Президент России Владимир Путин принял главу Чечни Рамзана Кадырова.
А клеветали, что умер Кадыров… Но пусть это останется на совести тех, кто разгонял фейк про кончину главы Чечни.
Мне другое интересно.
Есть видео начала встречи Путина с Кадыровым.
На сайте Кремля выложена стенограмма.
И в них ни слова о видеозаписи дикости, устроенной Адамом Кадыровым, сыном Рамзана Кадырова.
Тут одно из двух.
Или Путину вообще не доложили об избиение в Грозном обвиняемого в сожжении Корана.
Или доложили, но Путин решил всего лишь пожурить Кадырова за это на непубличной части встречи.
Какая из версий более вероятная?
Или есть и другие версии?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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