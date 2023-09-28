 

Мнение: Кадыров в Кремле

28.09.2023, 17:40, Разное
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Президент России Владимир Путин принял главу Чечни Рамзана Кадырова.

А клеветали, что умер Кадыров… Но пусть это останется  на совести тех, кто разгонял фейк про кончину главы Чечни.

Мне другое интересно.

Есть видео начала встречи Путина с Кадыровым.

На сайте Кремля выложена стенограмма.

И в них ни слова о видеозаписи дикости, устроенной Адамом Кадыровым, сыном Рамзана Кадырова.

Тут одно из двух.

Или Путину вообще не доложили об избиение в Грозном обвиняемого в сожжении Корана.

Или доложили, но Путин решил всего лишь пожурить Кадырова за это на непубличной части встречи.

Какая из версий более вероятная?

Или есть и другие версии?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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