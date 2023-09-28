Мнение: Бешеная тварь

“По списку известных гнездилищ либерастов…” (с)

Вот интересно, как относиться к человеку, публично рассуждающему на тему о необходимости, скажем, минометного обстрела толпы в центре Москвы? Или о том, что надо бы поставить пулемет на сцене во время публичной акции, взять толпу в заложники, под это дело потребовать “выдачи” ряда госдеятелей РФ и провести публичные казни?

Любопытно, это уже “уголовка” или еще нет?

Вы думаете, я о публикациях на каком-нибудь сайте типа “Кавказ.орг”? Нет, я об этом: http://www.livejournal.com/users/kenigtiger/726852.html

“При хорошем минометчике и корректировщике два ящика мин будут очень быстро уложены в толпу, после чего аппарат можно бросать и уходить”. А вы говорите – Шамиль Басаев… (2005)

Запись в моем ЖЖ на сегодняшнюю дату, только – 18 лет назад. Ссылка идет на ЖЖ Кенигтайгера, он же Бойцовый Кот Мурз, он же – Морозов Забыл-Как-Имя. В общем, паренек уже тогда представлял из себя чудовище, но после 2014 года “успешно” канализировал свою некрофилию на Украину и украинцев. Как, собственно, и весь советский народ. Жажда убивать – первична, остальное – как получится. На примере Мурза это очень хорошо видно.