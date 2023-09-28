Собянин: Доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

Доходы столицы за последние 12 лет выросли в 3,2 раза. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе выступления в рамках VII Московского финансового форума в Центральном выставочном зале “Манеж”.

Градоначальник обратил внимание, что за тот же период поступления от Москвы в федеральный бюджет увеличились в четыре раза. Собянин отметил, что кризисы последних лет столица и федеральные власти преодолевали как единая команда.

“Мы понимаем задачи, которые стоят перед страной. Мы часть страны, и доходы Москвы формируются в связке с экономикой России”, – сказал мэр.

Собянин заявил, что ситуация последних двух лет показала, что Россия умеет справляться с кризисами. Мэр указал на важность поддержки ключевых отраслей экономики: автомобилестроения, микроэлектроники, беспилотных систем, космических и спутниковых технологий.

Мэр Москвы ранее сообщил, что туристическая отрасль города практически полностью восстановилась после пандемии. Он уточнил, что за лето 2023 года столицу посетили 7,1 миллиона туристов – это на 17% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Объем поступлений от отрасли в городской бюджет превысил 51 миллиард рублей.

Москва стала лидером среди городов БРИКС по технологическому развитию. Эксперты отметили сбалансированное пространственное развитие города, меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему.