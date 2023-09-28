 

Минфин заявил о рисках использования «мембран» на валютном рынке

28.09.2023, 16:25, Разное
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство разделяет позицию Центрального Банка страны относительно внедрения “мембран” на валютном рынке. Эта инициатива была предложена ранее главой Министерства экономики Максимом Решетниковым.

Господин Силуанов выразил согласие с Центробанком, отметив в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме: “Наша позиция аналогична позиции ЦБ”.

На прошлой неделе Министр экономики Максим Решетников высказал предложение о детальном обсуждении системы валютного контроля в отношении трансграничных рублевых и валютных платежей. Тем не менее Центральный Банк официально отклонил идею введения “мембран” между внешним и внутренним рублевыми рынками. По мнению регулятора, такой шаг может повлечь за собой риски в виде множественности курсов и негативных последствий для финансовых рынков.


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